مدبولي: أجرينا حوارا استراتيجيا مع أمريكا في عهد بايدن.. وهذه رؤيتنا لحقوق الإنسان

08:31 م الأحد 16 يناير 2022
مدبولي: أجرينا حوارا استراتيجيا مع أمريكا في عهد بايدن.. وهذه رؤيتنا لحقوق الإنسان

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدبولي، في حواره لبرنامج "بلا قيود" على فضائية "بي بي سي عربي" اليوم الأحد، أن العلاقة بين مصر وأمريكا استراتيجية وشراكة ممتدة منذ فترة طويلة وبالتحديد في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي وبعد معاهدة السلام بين "مصر وإسرائيل"، موضحا أن هذه الشركة من منطلق إيمان الدولتين على استمرار هذه العلاقات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن علاقة أي دولتين في العالم تمر بمراحل تقارب وتباعد طبقا للرؤى والاختلاف.

وتابع مدبولي: يقال أو يشاع أن مصر كانت في علاقة أفضل مع الإدارة السابقة، لكن عهد الإدارة الحالية شهد حوارا استراتيجيا في نوفمبر الماضي، واليوم هذا الحوار الاستراتيجي يناقش العلاقات المشتركة بين الدولتين.

وعن حقوق الإنسان، أكد مدبولي، أننا نتحدث من منطلق كيف يرى الغرب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ونحن ننظر لقضية حقوق الإنسان بأنها حقوق اجتماعية واقتصادية وبيئية.

حقوق الإنسان مصطفى مدبولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية

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