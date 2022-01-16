بدء عزاء الإعلامي وائل الإبراشي بمؤسسة روزاليوسف

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير هاني رجب:

بدأ منذ قليل، بمؤسسة روز اليوسف، عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي توفى عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة مع العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، وذلك بمقر مؤسسة روز اليوسف.

وشُيع جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الاثنين الماضي، من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.

ويعد الإبراشي، أحد أشهر الإعلاميين، وهو من مواليد 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، عمل في بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة، قدم برنامجي الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصري عبر برنامج التاسعة.