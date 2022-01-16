اليوم.. مؤسسة روز اليوسف تقيم عزاءًا للإعلامي الراحل وائل الإبراشي

10:32 ص الأحد 16 يناير 2022
اليوم.. مؤسسة روز اليوسف تقيم عزاءًا للإعلامي الراحل وائل الإبراشي

الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

كتب- مينا غالي:

تقيم مؤسسة روزاليوسف الصحفية عزاءً للكاتب الصحفى الراحل وائل الابراشى، وذلك بمقر المؤسسة بشارع القصر العيني اليوم الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ الساعة الخامسة مساءًا.

وتوفي مساء ٩ يناير الجاري، الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ عام كامل.

وتم نقل جثمان الإبراشي في السابعة والنصف صباح اليوم التالي إلى بلدته شربين بمحافظة الدقهلية، لإقامة صلاة الجنازة عليه، وسط أهله وأقاربه.

كما تم إقامة عزاء له بقريته مساء نفس اليوم وسط أهله وأقاربه.

واشتهر الإبراشي بتقديم عدد من البرامج الناجحة وهي الحقيقة والعاشرة مساءً على قناة دريم 2، وكل يوم على قناة أون، وآخرها التاسعة على القناة الأولى المصرية.

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