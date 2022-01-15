أسعار ومحطات.. تشغيل خط مواصلات جديد من حدائق أكتوبر لرمسيس

04:16 م السبت 15 يناير 2022
أسعار ومحطات.. تشغيل خط مواصلات جديد من حدائق أكتوبر لرمسيس

خط مواصلات جديد من حدائق أكتوبر لرمسيس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز حدائق أكتوبر، تشغيل خط مواصلات جديد، لينضم إلى الخطوط الموجودة ويربط مدينة حدائق أكتوبر بالجيزة ومنطقة رمسيس.

ووصل سعر التذكرة لـ5 جنيهات حتى ميدان الرماية، و10 جنيهات حتى رمسيس، على أن تكون مواعيد خط المواصلات من 6 ونصف صباحا، وحتى 11 مساء، طوال أيام الأسبوع.

وجاءت المحطات على النحو التالي:

- من دهشور ( المكتب الفني ) - المخابرات - دجلة والمنتزة - ابني بيتك 2 - ابني بيتك 1 - طريق زويل - ابني بيتك 3 - طريق الواحات - حدائق الأهرام - ميدان الرماية- شارع الهرم - ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - التحرير - الإسعاف - رمسيس.

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