الاستخدام الآمن للمبيدات بالقليوبية.. دورة تدريبية لـ "بحوث الحشائش"

01:04 م السبت 15 يناير 2022
الاستخدام الآمن للمبيدات بالقليوبية.. دورة تدريبية لـ "بحوث الحشائش"

المهندس حسن أحمد زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوب

كتب- أحمد مسعد:

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالقليوبية خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2022.

وتُقام الدورة تحت رعاية المهندس حسن أحمد زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تسببها الحشائش للمحاصيل المختلفة .

وأشار الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، إلى أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢ وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين، وتتناول موضوعات عدة، أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات وطرق مكافحتها في المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

وتهدف الدورة إلى تدريب 30 متدربًا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بالقليوبية، وسيحاضر فيها نخبة من الباحثين بالمعمل.​

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