‬"رياضة النواب": منتدى شباب العالم يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري

03:00 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
‬"رياضة النواب": منتدى شباب العالم يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري

منتدى شباب العالم

كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن منتدى شباب العالم يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة عن سعادته وفخره بحضوره منتدى شباب العالم بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كونه فرصة رائعة لتبادل الخبرات والثقافات المختلفة مع شباب العالم، وبالتالي تنفيذ مبادرة الرئيس الخاصة بتمكين الشباب في ظل اهتمام غير مسبوق بالشباب في عهده، مؤكدًا أن حرص الرئيس على المشاركة بجلسات المنتدى وتنظيمه للمرة الرابعة، خير دليل على إيمانه ودعمه غير المحدود بالشباب.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بما سيطرحه المنتدى من قضايا متنوعة؛ خصوصاً ملفات: مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وإعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

منتدى شباب العالم محمود حسين رياضة النواب الشباب المصري

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