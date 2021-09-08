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مجلس الوزراء يهنئ "الفلاح المصري" بمناسبة عيده الـ 69

02:29 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
مجلس الوزراء يهنئ "الفلاح المصري" بمناسبة عيده الـ 69

مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

تقدم مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بأخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح الـ 69، والذي يوافق غدا الخميس التاسع من سبتمبر، وأشاد مجلس الوزراء بالدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة، والذي اتضح بشكل ملحوظ خلال أزمة جائحة كورونا، التي أثرت ‏سلباً على العالم أجمع، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، وهو الذي أسهم كذلك في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

كما أكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الفلاح المصري عيد الفلاح

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