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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بكفر الشيخ

03:52 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بكفر الشيخ

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض) بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر البانجو - مقص معدني - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).
وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

ضبط متهمين حيازة مخدرات أمن كفر الشيخ

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