رصد 3 مستحضرات تجميل مغشوشة.. وقرار لهيئة الدواء

كتب- أحمد جمعة:

رصدت هيئة الدواء المصرية، تداول 3 مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة للمنتجات الأصلية المملوكة لشركة فارماتيك.

وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجاري" يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك المنتجات.

وقالت الهيئة في منشورها إن الثلاث مستحضرات هي "smartec – pura dor cream" ويحمل رقم تسجيل ٥٥٨٠٦/٢٠٢٠، وكذلك "Emadel hair lotion" ويحمل رقم تسجيل ٥٥٤٦٠/٢٠٢٠، و"Lastrous hair serum" ويحمل رقم تسجيل ٥١٨٨٣/٢٠١٩، وذلك بناء على افادة من شركة فارماتيك بعدم قيام المصانع المنتجة لهذه المستحضرات بتصنيع منتجات الشركة حتى تاريخه.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة 'البلاغات والاستفسارات' الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg .

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.