"المصريين بالخارج": قرارات جديدة تخص الراغبين في العمل بالإمارات

كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس مجدي الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات "العادية والذهبية والخضراء"، لافتا إلى أن التأشيرة الخضراء" الجديدة تسمح للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل.

وأوضح البدوي لمصراوي، اليوم الأحد، أن الإقامة الخضراء تشمل الأطفال حتى سن 25 عامًا في تصاريحهم بدلًا من 18 عامًا.

وأشار إلى أن الحكومة الكويتية ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يومًا، وهو ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

وأكد أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، أن إيجابيات هذه القرارات، تساعد على وجود فرص عمل إضافية وخاصة مع طرح 50 مشروعًا رئيسيًا، تزامنًا مع مرور 50 عامًا على قيام الاتحاد، وأصبح غير ضروريا وجود كفيل.

وتابع البدوي: "عدم وجود كفيل، يساعد من يريد العمل بالإمارات أن يختار بين ثلاث أنواع من الإقامة حسب ما يستطيع ويتناسب مع عمله ومقدراته قبل أن يحضر للدولة ويستطيع أن يقوم بكل الإجراءات عن طريق الإنترنت والتطبيقات سوف تكون متوفرة بأكثر من لغة وهذا ينهي سماسرة السفر الذين يستغلون ظروف راغبي السفر".