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سلسلة محاضرات.. متحف الحضارة يواصل فعاليات التدريب الصيفي

02:12 م السبت 04 سبتمبر 2021
سلسلة محاضرات.. متحف الحضارة يواصل فعاليات التدريب الصيفي

المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب- مصراوي:

يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات التدريب الصيفي الذي ينظمه لطلاب وخريجي كليات الآثار بأقسامها المختلفة (آثار مصرية/ اسلامية/ ترميم)، تحت عنوان NMEC Summer School.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن تنظيم المتحف لهذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من الدور الذي تلعبه المتاحف باعتبارها مؤسسات ثقافية وتعليمية وبحثية وليست أماكن لعرض القطع والمقتنيات الأثرية فقط.

وأشار غنيم إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية والتي تتيح الفرصة للطلاب للتدريب العملي والاحتكاك ببيئة العمل، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في اكسابهم خبرات تسهم في خلق جيلا جديدا من الكوادر الشابة القادرة على العمل في الحقل الأثري في المستقبل.

ومن جانبها قالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية: إن البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، تنوعت موضوعاتها لتغطي معظم الجوانب ذات الصلة بمجال الآثار والترميم من بينها بحوث الحمض النووي، استخدام كربون ١٤، دراسة البقايا الآدمية وطرق التعرف عليها، أعمال التوثيق والتسجيل الرقمي ودورها الهام في الحفاظ على القطع الآثرية، أساليب علاج وحفظ المخطوطات سواء المصنوعة من الورق أو البردي والطرق المختلفة لعلاج وصيانة الجلود والسلال والطرق المثلى لتخزينها و عرضها، كما اشتمل البرنامج على زيارة ميدانية للمعامل المختلفة بالمتحف.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي سيستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

المتحف القومي للحضارة المصرية التدريب الصيفي خريجي كليات الآثار مؤسسات ثقافية وتعليمية

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