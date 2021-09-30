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السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

06:59 م الخميس 30 سبتمبر 2021
السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

أداء العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح للمصابين بكورونا سابقًا وتعافوا منها، بأداء العمرة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، رغم إلزاميته.

وقالت وزارة الحج، وفقًا لصحيفة "الوئام" السعودية، إن التحصين ضد كورونا شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وأوضحت أن هناك 3 حالات للتحصين موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا".

- الفئة الأولى من المحصنين، من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق "توكلنا" "محصّن بجرعتين" أو "محصّن بالجرعة الأولى" وأكملوا 14 يومًا.

- الفئة الأخرى، هم من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية "محصّن متعافي" في "توكلنا"، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهم دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.

العمرة لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد 19

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