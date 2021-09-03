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بعثة يد الأهلي تصل إلى مطار القاهرة بعد التتويج بالنجمة الأفريقية الرابعة

08:54 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
بعثة يد الأهلي تصل إلى مطار القاهرة بعد التتويج بالنجمة الأفريقية الرابعة

كتب- محمد عبيد:

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي قادمة من المغرب، بعد التتويج بلقب بطولة الكؤوس الأفريقية، والتي أقيمت في المغرب، بعد الفوز على وداد سمارة المغربي بنتيجة 28/23 في النهائي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول البعثة من صالة الوصول رقم 2 بالمطار، عقب وصولها على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم ms848، والقادمة من كازبلانكا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتأهل فريق رجال يد الأهلي إلى النهائي بالفوز على إنتو كلوب الأنجولي، بنتيجة 34/30 في نصف النهائي، وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق محروس، على أسفي السنغالي في ربع النهائي.​

مطار القاهرة الدولي النجمة الأفريقية الرابعة النادي الأهلي

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