البيئة: تركيب أول محطة لحظية لرصد الهواء المحيط بمدينة برج العرب

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بعدد من القضايا البيئية المختلفة، ومنها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات منها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، ووفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الواردة بقانون البيئة.

وفي هذا الصدد أعلنت وزيرة البيئة إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بالمدينة، كما تعد المحطة العاشرة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزيرة أن محطة الرصد اللحظي تحتوي على أجهزة رصد كلا من غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى احتواء المحطة على وحدة لرصد العوامل الجوية.

وأضافت فؤاد أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ 114 محطة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تخطي المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 وفي إطار العام المالي 2020- 2021 حيث تم تحقيق نسبة أعلى من المستهدف في هذا المجال.