الجمارك: غرفة عمليات مركزية لمتابعة منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI

كتب- محمد عبيد:

أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، تتابع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، على مدار الـ24 ساعة، والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية، التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.

ويتضمن القرار أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.

كما تنص المادة الثالثة من القرار على أن تتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، لإنجاز أعمالها بشان منظومة التسجيل المسبق للشحنات A C، كما تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه اعتبارًا من 25 سبتمبر 2021 ولمدة شهر.

وترسل الشكاوى لغرفة العمليات على الإيميل الآتي:

ACI.Support@Customs.gov.eg