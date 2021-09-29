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إدراج مدن جديدة.. الحكومة توافق على مشروع إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية

01:27 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
إدراج مدن جديدة.. الحكومة توافق على مشروع إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وبحسب بيان الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، ينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والإرتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973. ​

الحكومة قانون المنشآت السياحية والفندقية مجلس الوزراء تراخيص المنشات السياحية

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