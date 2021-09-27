Masrawy logo white

"الري": إزالة 68 حالة تعد على نهر النيل في 7 محافظات

10:33 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
"الري": إزالة 68 حالة تعد على نهر النيل في 7 محافظات

إزالة تعديات

القاهرة- (أ ش أ):

نفذت وزارة الموارد المائية والري حملة، اليوم الاثنين، لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج وأسوان.

وأسفرت الحملة عن إزالة 68 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 64647 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

إزالة تعديات وزارة الري نهر النيل الغربية

الخبر التالى:

خلال اليوم الأول.. مؤتمر "حكماء المسلمين"يناقش خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا