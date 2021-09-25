مواجهة داخل الجسم.. الصحة تشرح طريقة عمل التطعيمات وأهميتها
كتب- محمد نصار:
أكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية الحصول على التطعيمات المختلفة كإجراء وقائي في مواجهة الأمراض.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إن أهمية أخذ التطعيمات المختلفة تتمثل في التالي:
1- التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه.
2- يساهم التطعيم في تكوين أجسام مضادة للمرض داخل الجسم.
3- تظل الأجسام المضادة بالجسم لمدد زمنية مختلفة قد تكون عام أو عدة أعوام أو مدى الحياة.
4- في حال تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة الميكروب المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أية أعراض مرضية.
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