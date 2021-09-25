مواجهة داخل الجسم.. الصحة تشرح طريقة عمل التطعيمات وأهميتها

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية الحصول على التطعيمات المختلفة كإجراء وقائي في مواجهة الأمراض.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إن أهمية أخذ التطعيمات المختلفة تتمثل في التالي:

1- التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه.

2- يساهم التطعيم في تكوين أجسام مضادة للمرض داخل الجسم.

3- تظل الأجسام المضادة بالجسم لمدد زمنية مختلفة قد تكون عام أو عدة أعوام أو مدى الحياة.

4- في حال تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة الميكروب المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أية أعراض مرضية.