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مواجهة داخل الجسم.. الصحة تشرح طريقة عمل التطعيمات وأهميتها

01:57 م السبت 25 سبتمبر 2021
مواجهة داخل الجسم.. الصحة تشرح طريقة عمل التطعيمات وأهميتها

التطعيم ضد فيروس كورونا

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية الحصول على التطعيمات المختلفة كإجراء وقائي في مواجهة الأمراض.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إن أهمية أخذ التطعيمات المختلفة تتمثل في التالي:

1- التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه.

2- يساهم التطعيم في تكوين أجسام مضادة للمرض داخل الجسم.

3- تظل الأجسام المضادة بالجسم لمدد زمنية مختلفة قد تكون عام أو عدة أعوام أو مدى الحياة.

4- في حال تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة الميكروب المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أية أعراض مرضية.

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التطعيم ضد كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا اصابات كورونا

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