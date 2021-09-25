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خطر على الأجنة والأطفال.. 7 أسباب للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن

01:39 م السبت 25 سبتمبر 2021
خطر على الأجنة والأطفال.. 7 أسباب للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن

اليوم العالمي للرئتين

كتب- محمد نصار:

يوافق اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 الاحتفال باليوم العالمي للرئتين.

وفي إطار ذلك وجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين، قائلة: في اليوم العالمي للرئتين، ننصحك بالاهتمام بصحة رئتيك والابتعاد عن التدخين.

كما طالبت الصحة المواطنين بالحرص على غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخاصة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أسباب الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي كالتالي:

1- التعرض للغبار والأبخرة والمواد الكيميائية في مكان العمل.

2- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة أو الشديدة في مرحلة الطفولة.

3- حالة وراثية نادرة تسمى نقص مضاد التريبسين ألفا 1.

4- التدخين المباشر أو التدخين السلبي.

5- الربو في مرحلة الطفولة.

6- ضعف النمو في الرحم.

7- تلوث الهواء الداخلي.

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اليوم العالمي للرئتين انسداد الرئوي المزمن وزارة الصحة التدخين فيروس كورونا

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