Masrawy logo white

توجيه خاص للمدخنين.. رسالة من الصحة للمواطنين في اليوم العالمي للرئتين

12:35 م السبت 25 سبتمبر 2021
توجيه خاص للمدخنين.. رسالة من الصحة للمواطنين في اليوم العالمي للرئتين

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للرئتين والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم السبت: في اليوم العالمي للرئتين، ننصحك بالاهتمام بصحة رئتيك والابتعاد عن التدخين.

كما طالبت الصحة المواطنين بالحرص على غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخاصة فيروس كورونا.

وزارة الصحة اليوم العالمي للرئتين الرئتين التدخين

الخبر التالى:

إجراءات تحسبا لأي زيادة.. الحكومة تصدر بيانا بشأن الموجة الرابعة لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بدأت الآن.. الحكومة تتيح إضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا