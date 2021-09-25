توجيه خاص للمدخنين.. رسالة من الصحة للمواطنين في اليوم العالمي للرئتين

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للرئتين والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم السبت: في اليوم العالمي للرئتين، ننصحك بالاهتمام بصحة رئتيك والابتعاد عن التدخين.

كما طالبت الصحة المواطنين بالحرص على غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخاصة فيروس كورونا.