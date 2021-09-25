توجيه خاص للمدخنين.. رسالة من الصحة للمواطنين في اليوم العالمي للرئتين
كتب- محمد نصار:
وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للرئتين والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم السبت: في اليوم العالمي للرئتين، ننصحك بالاهتمام بصحة رئتيك والابتعاد عن التدخين.
كما طالبت الصحة المواطنين بالحرص على غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخاصة فيروس كورونا.
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