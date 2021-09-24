"هركب عربيتي وانزل أصور".. محمود سعد يكشف طبيعة برنامجه الجديد بعد توقف "باب الخلق"- فيديو

(مصراوي):

دشن الإعلامي محمود سعد، مساء اليوم، برنامجه الجديد الذي سيقدمه عبر قناته الرسمية "ونس" في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد توقف برنامجه "باب الخلق"، الذي كان يقدمه على قناة "النهار".

ونشر "سعد" فيديو في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد خلاله أنه يبدأ مرحلة جديدة من حياته لم يكن يتخيل أن يصل إليها وعمره 67 عامًا، موضحًا إلى أن توقف برنامجه المفاجئ عن شاشة التليفزيون لم يكن بسبب القناة الناقلة له، نافيًا وجود مشكلات مع القناة.

وقال "سعد": "بقالي 10 سنين بيقولولي اعمل قناة على اليوتيوب وأنا أرفض، ولكن اكتشفت في نفسي حاجة ماكنتش أعرفها، وربنا فتح لي طاقة تانية لم أكن متخيلها".

وطالب "سعد" الجمهور، بضرورة أن يوجهه لما يطلب، لأنه يسمع الكلام ويحب أن ينصحه الجمهور، مؤكدًا أنه يكره فكرة إعطاء النصائح للجمهور، وأنه يحب أن يكون قدوة ومثلًا عن طريق الأفعال وليس الأقوال.

وتابع "سعد": "دلوقتي هنمشي ونتجول في الشوارع ونصور ونتكلم ونحاول نقدم اللي نقدر عليه، مش لغرض إلا غير إني أفرجكم الناس اللي أنتم ممكن في زحام الحياة مبتشوفوهاش، واللي أنا شخصيًا مبشوفهاش، وبشوفها معاكم من أول وجديد وبكتشف الناس من أول وجديد".

وأكد سعد أن برنامجه الجديد لن يقتصر في تقديمه على محافظة القاهرة فقط، وإنما سيتجول في كثير من الأماكن والمحافظات، قائلًا: "هأركب عربيتي أو أجر عربية ميكروباص أو تاكسي، وننزل نصور مع الناس في كل محافظة من محافظات مصر، بلدنا مليانة بأماكن حلوة وإن شاء الله أفرجكم على أماكن حلوة وتعجبكم".

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