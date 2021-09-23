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وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي في نيويورك تعزيز التعاون بين البلدين

09:52 م الخميس 23 سبتمبر 2021
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي في نيويورك تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الخميس جلسة مباحثات مع نظيره اللاتفي ادجارز رينكفيتش، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ إن الوزيرين ناقشا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن، وذلك في ضوء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا وجميع دول البلطيق على جميع المستويات.

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سامح شكري نيويورك وزارة الخارجية المصرية ادجارز رينكفيتش

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