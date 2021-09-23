وفد أكاديمية ناصر العسكرية يتفقد مركز العمليات المتكامل بمصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

زار وفد من أكاديمية ناصر العسكرية، مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران IOCC بمطار القاهرة الدولي، والمسؤول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات الشركة الداخلية والخارجية، وذلك في إطار تبادل الزيارات والتعاون بين الكيانات والمؤسسات المصرية العريقة، وضم الوفد مجموعة من الدارسين المصريين والأشقاء العرب، بهدف التعرف عن قرب على إمكانيات الشركة الوطنية في مجال الطيران المدني.

ورحب الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان، الخميس،بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية هذا الصرح الوطني الكبير، لما يقدمه من دور في تأهيل وتنمية الموارد البشرية لشغل المواقع القيادية ، وعقد دورات استراتيجية تخدم الوطن من خلال مؤسسة تعليمية على أعلى مستوى.

وتهدف الزيارة إلى استعراض إمكانيات مركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC، وما يشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات يوجد بها عناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أي أزمة طارئة في مجال الطيران المدني.

واستمع الوفد لشرح تفصيلي من الطيار محمود صقر مدير عام مركز عمليات مصر للطيران، والطيار سيد نصار نائب مدير عام المركز، ومهاب جميل عن الدور الذي يقوم به مركز العمليات في متابعة موقف الرحلات أولا بأول.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الوفد درع كلية الدفاع الوطني نيابة عن اللواء أركان حرب تامر عبدالمنعم شوشة مدير كلية الدفاع الوطني، تقديرًا للدور الفعال والمتميز الذي تقوم به شركة مصر للطيران.