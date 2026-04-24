السيسي يعود إلى مصر بعد مشاركته في اجتماع نيقوسيا

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بسلامة الله، وذلك عقب زيارة رسمية إلى جمهورية قبرص، شارك خلالها في اجتماع تشاوري جمع قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الزيارة عقد لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي، إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع عدد من القادة الأوروبيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، تناولت مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

