السيسي: لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي تم الاتفاق عليه في مايو الماضي.

ودعا الرئيس المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.