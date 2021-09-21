Masrawy logo white

السيسي: لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

10:20 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
السيسي: لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي تم الاتفاق عليه في مايو الماضي.

ودعا الرئيس المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.

السيسي القضية الفلسطينية الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخبر التالى:

سد النهضة وفلسطين وكورونا.. ننشر كلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا