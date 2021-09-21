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السيسي أمام الأمم المتحدة: أزمة سد النهضة تنذر بتهديد استقرار المنطقة

10:19 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
السيسي أمام الأمم المتحدة: أزمة سد النهضة تنذر بتهديد استقرار المنطقة

الرئيس السيسي

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة سد النهضة والتمسك بالتحركات الأحادية فيها تنذر بتهديد استقرار المنطقة بشكل كامل.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تستند إلى أرضية صلبة من القانون الدولي في موقفنا من قضية سد النهضة.

وأوضح أن إثيوبيا تصر على السياسة الأحادية بملف سد النهضة بما يهدد السلم والأمن في المنطقة.

سد النهضة الأمم المتحدة الرئيس السيسي اثيوبيا أزمة سد النهضة

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