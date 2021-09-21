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القوات المسلحة تنعى المشير حسين طنطاوي-(بيان)

08:50 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
القوات المسلحة تنعى المشير حسين طنطاوي-(بيان)

المشير محمد حسين طنطاوي

كتب- محمد سامي:

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق.
وقال بيان القوات المسلحة: فقدت قواتنا ابنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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