"السبكي": تسجيل 90% من مواطني جنوب سيناء بالتأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة جنوب سيناء تعد من أعلى محافظات المرحلة الأولى في إجراء الفحص الطبي الشامل لقاطنيها من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرًا أن محافظة جنوب سيناء بلغ عدد المفحوصين طبيًا بها 52.4 ألف مواطن، وذلك بواقع 56% من إجمالي المسجلين بالمنظومة بجنوب سيناء، حتى الآن.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن محافظة جنوب سيناء هي الأعلى أيضًا في نسبة في تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، على مستوى محافظات المرحلة الأولى الست للمنظومة الجديدة، بنسبة تسجيل تخطت الـ 90% من إجمالي المواطنين بالمحافظة، بواقع 94.3 ألف مواطن تم تسجيلهم بالمحافظة، منذ بدء تسجيل المواطنين بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس) في يوليو 2019، وحتى الآن.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة من خلال 22 مركزًا ووحدة صحية، يجري تجهيزها على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيلين الثاني والثالث، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرة في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

فيما دعا السبكي المواطنين فى المحافظات الست ( بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس) الإسراع فى التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة، وذلك للقيام بالفحص الطبى الشامل والانتفاع بخدمات المنظومة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تضمن للمواطنين تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة.