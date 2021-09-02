الالتزام بالمعايير البيئية.. ورشة عمل لمسؤولي مدابغ الروبيكي

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة، حلقة نقاشية تفاعلية لمسؤولي المنشآت العاملة بمجال دباغة الجلود بمدينة الروبيكي، بحضور ممثلي الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وهيئة التنمية الصناعية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الورشة تأتي ضمن إجراءات توفير الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخبرة الفنية فى مجالات المراجعة والإصحاح البيئي لدعم الصناعة الوطنية للجلود بمدينة الروبيكي بالمنطقة الصناعية ببدر للنهوض بها كصناعة تاريخية وهامة، وبما يكفل دعمها لسد الاحتياجات المحلية للمستهلك المصرى وخلق مزايا تنافسية عالمية بتوفير منتجات صديقة للبيئة.

وتناولت الورشة مزايا استخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة، ودور الاستدامة البيئية في دعم الاستدامة الاقتصادية للمنشآت العاملة بالجلود لترشيد استهلاك الموارد والحد من الفاقد منها، والتوعية بأهمية خفض كميات المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية وإعادة تدوير المخلفات الصناعية السائلة لإعادة استخدامها بدورة حياة منتج الجلود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوضيح دور مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة في مساعدة المنشآت تحسين أدائها البيئي.

وتضمنت الورشة التعريف بأهمية توافر سجل حالة بيئية للمنشأة باعتباره أحد أهم الاشتراطات الواردة بقانون البيئة، حيث يوضح تأثير أنشطة المنشأة على البيئة المحيطة وبيانات عن طبيعة النشاط وكيفية التخلص الآمن من المخلفات الصناعية، وايضا سجل المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات الصلبة، وأهمية ارتداء العاملين لمهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة بما يحافظ على صحة العاملين وبالتالي تحسين ادائهم وزيادة الانتاجية، وتحسين جودة المنتجات بتطبيق معايير التنمية المستدامة على كافة الأبعاد من اقتصادية واجتماعية وبيئية.​