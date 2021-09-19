رئيس الوزراء يتابع مخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر

(أ ش أ):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ومسئولي الصندوق.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة لما يتم تنفيذه من جهود في ضوء الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة حاليًا للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لجمهورية مصر العربية، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطني المدن الساحلية.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على الوصول لأفضل العروض والأسعار الخاصة بإقامة محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب السعي لتوطين هذه الصناعة في مصر مرحليًا، وأن يكون هناك نسبة للمكون المحلي في هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة وزارة الإسكان حتى عام 2050، والخاصة بملف تحلية مياه البحر، وما تتضمنه من خطط خمسية بمستهدفات كمية محددة، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل إجمالي المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين م3 يوميًا.