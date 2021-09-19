بالتعاون مع بانلاستيك.. البيئة تنفذ أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية بطول 5 كم

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة فرع الإسكندرية بالتعاون مع شركة بانلاستيك ومحافظة الإسكندرية وعدد من شركاء المجتمع المدني حملة مكبرة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية، حيث تعد أكبر حملة لتنظيف الشواطئ في مصر بطول حوالي 5 كم.

وتم خلال الحملة تنظيف 8 شواطئ وتوعية المواطنين بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية، ويجرى البحث حول آلية تسجيل الحملة في موسوعة جينيس بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن اعتزازها بالحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة ونشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كافة المخلفات وخاصة البلاستيكية بما يوفر بيئة صحية مستدامة.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ يعد مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، وتهدف إلى زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية.