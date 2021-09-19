البابا تواضروس يشهد تخريج دفعتين من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي بالإسكندرية

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كتب مينا غالي

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ بالإسكندرية.

حضر الحفل الذي أقيم في المقر البابوي بالإسكندرية، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان إلى جانب الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أثناسيوس فهمي مدبر المدرسة معطيا نبذة عن تأسيس المدرسة عام ٢٠١٦ تحت رعاية وإشراف نيافة الأنبا بافلي، وبعدها تم تقديم شرح وافٍ للموقع الإلكتروني والمنصة الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمدرسة.

وأجرى القس يوساب مجدي مدرس علم الوعظ بالمدرسة حوارًا بين بعض الخريجين القدامي والجدد والدارسين، وذلك في فقرة "صالون تيرانس" دارت حول أسلوب الدراسة وطرق الالتحاق وما قدمته المدرسة من تغيير في شخصية الدارس.

وألقى الأنبا بافلي كلمة عن المتعلمين والمتخرجين والمواهب والمنهج في تيرانس.

وجاءت الكلمة الختامية لقداسة البابا، شكر فيها القائمين على المدرسة وتحدث عن أهمية التعليم ودور المراكز المتخصصة في نشر التعليم اللاهوتي والآبائي.

ثم وزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين البالغ عددهم مئة خريج من الدفعتين.