بعد نجاحها في إيطاليا.. وزيرة الثقافة تكرّم فريق عمل أوبرا عايدة

(مصراوي):

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، علي تكريم فناني وفريق عمل أوبرا عايدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في إيطاليا وتسليمهم شهادات تقدير نظرا لمجهودهم في خروج العرض بالشكل اللائق للفن المصري والذى أقيم بمناسبة مرور 150 عامًا على ظهورها للنور لأول مرة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة إيمان مصطفي المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة وأرمينيا كامل المشرف على فرقة بالية أوبرا القاهرة وأعضاء الوفد الفني.

وهنأت وزيرة الثقافة الفنانين على الأداء المتميز الذي ظهروا عليه فى إيطاليا وأبهروا به الآلاف في إيطاليا، من مختلف الجاليات المقيمة والذي يؤكد التميز المصري بمختلف المجالات.

وأضافت: إن القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية.

وأشارت إلى دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات، وحثتهم على تواصل العمل الجاد للحفاظ على مستواهم الفني الراقي باعتبارهم سفراء للإبداع الوطنى.

وتوجه الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع أشكال الإبداع فى مصر لاستكمال رسالة التنوير ومساندة وتشجيع عناصر ومفردات القوى الناعمة للحفاظ على ريادة مصر الحضارية.

جاء ذلك أثناء استعدادات دار الأوبرا المصرية لتقديم العرض التاريخي أوبرا عايدة، في الفترة من 22 الي24 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة، وكانت وزارة الثقافة قد قدمت أوبرا عايدة خلال شهر يوليو الماضي على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما بمناسبة مرور 150 عاما على تقديمها لأول مرة حيث كان من المقرر عرضها ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتأخر ظهورها للنور حتى عام 1871.

ومن المعروف أن أوبرا عايدة تتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم.