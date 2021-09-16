وزير الإسكان: مستعدون لنقل خبراتنا في تنفيذ المشروعات المختلفة لأشقائنا الليبيين

كتب- محمد عبدالناصر:​

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير الليبي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية في مختلف المجالات، سواء تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، ومشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للسكان، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بوزير الإسكان والتعمير الليبي والوفد المرافق له، مؤكدا على استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، إلى ليبيا وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتناول وزير الإسكان، التجربة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كاملة التشطيب لأهالينا قاطني المناطق العشوائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير تلك المناطق على مستوى الجمهورية، وتم عرض مشروعات التطوير بالقاهرة التي تم وجار تنفيذها ومنها بحيرة عين الصيرة ومنطقة سور مجرى العيون ومنطقة مثلث ماسبيرو وممشى أهل مصر على كورنيش النيل وتطوير ميدان التحرير وغيرها.

واستعرض الوزير، ما تبذله الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جهد في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة من 11% عام 2014 : لما يقرب من 40% حاليا، كما يجرى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي لكامل الريف المصري.

كما قدم الدكتور عاصم الجزار، شرحا عن المدن الجديدة الجاري تنفيذها وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام التي توضح حجم الإنجاز المحقق في تلك المدن، سواء في المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة (إسكان منخفضي الدخل، ومتوسطي الدخل، وإسكان فاخر)، والمشروعات الخدمية، وما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 20 برجا منها البرج الأيقوني، أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية، وهي أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم.

وأكد وزير الإسكان، على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري ورفع جودة ومستوى التنفيذ في مختلف المشروعات من أجل النهوض بالدولة المصرية ووضعها في المكانة اللائقة بها.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع وزارة الإسكان، للمهندس أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير الليبي.