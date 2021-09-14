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بالمطرقة الحديد.. إزالة التعديات على أحد شوارع العمرانية تمهيدا للرصف (فيديو)

04:27 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بالمطرقة الحديد.. إزالة التعديات على أحد شوارع العمرانية تمهيدا للرصف (فيديو)

إزالة التعديات على أحد شوارع العمرانية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تستكمل من خلال حي العمرانية أعمال إزالة التعديات بشارع ناصر الثورة وتمهيد شارع عبد الرحمن حسني تمهيدا لرصف وتطوير تلك المحاور المرورية المهمة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع الإشغالات وإزالة أية تعديات على الطريق العام.

العمرانية الجيزة رصف الشوارع إزالة التعديات شارع ناصر الثورة

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