وزيرا السياحة والثقافة يبحثان الترويج لمصر محليا وعالميا

كتب- مصراوي:

استقبلت اليوم الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، لمناقشة وضع استراتيجية للترويج السياحي والثقافي لمصر محليا وعالميا طبقا للمعايير الدولية وبما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

أكدت عبد الدايم دور القوى الناعمة بمختلف صورها فى التأثير الإيجابي على المجتمعات موضحة الاتجاه الجديد للدولة الذى يستند إلى استثمارها وتفعيلها لخدمة كافة الأهداف التنموية.

وأشارت إلى ثراء عناصر الثقافة والفنون المصرية الناتجة عن تنوع حضارى ممتد منذ آلاف السنين مما يجعل الوطن قبلة عالمية للإبداع الذى يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطنى، وثمنت تكاتف مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المرجوة.

و قد تناول اللقاء إقامة ودعم الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية الكبرى بالمناطق السياحية داخل مصر وخارجها مما يعكس صورة الاستقرار والتنمية التي يعيشه الوطن حاليا باعتبار السياحة أحد مصادر الدخل القومي، وبما يؤكد على عراقة مصر بحضارتها وتنوعها وتعددها الثقافي.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحي، ومساعدي الوزير للشئون الفنية والترويج ومستشاري الوزير للإعلام والتواصل.

ومن وزارة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير، محمد منير المتحدث الرسمى للوزارة .