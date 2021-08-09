​ "الكهرباء" تشن حملات تفتيش لضبط مخالفي وسارقي التيار

كتب- محمد صلاح:

جدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليماته لرؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المناطق المخالفة التي تسرق التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل سارق أو متعد.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود خطة وتنسيق متبادل بين مباحث الكهرباء ومسؤولي القطاعات والإيرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع خاصة ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية، للقيام بحملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتعرض له قطاع الكهرباء بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن حملات ضبط سارقي التيار بطريقة غير شرعية ستكون بجميع أنحاء الجمهورية، ذاكرا أنه سيتم زيادة هذه الحملات في بعض المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة مثل شق الثعبان والدرب الأحمر وبولاق الدكرور وقباء التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذين يعدوا من الأكثر المناطق سرقة التيار.

وأشار إلى تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء الجديد، والتي وصلت إلى السجن في حالة عدم سداد الغرامة، موضحا أن قيمة الغرامة يتم حساب الكيلووات ساعة بـ 135 قرشا من أول كيلووات وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تحصل على أي دعم من الدولة.

وذكر أن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائي من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 121، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوها إلى بلوغ نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهرباء حوالي 6% من إجمالي الطاقة المولدة وهو ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تستهدف تحصيل 2 مليار جنيه قيمة سراقات التيار بحلول 30 يونيو العام المقبل.