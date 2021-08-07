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منطقة أهرامات الجيزة تستقبل رئيس دولة كولومبيا السابق وأسرته

12:39 م السبت 07 أغسطس 2021
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كتب- مصراوي:

استقبلت منذ قليل، منطقة آثار أهرامات الجيزة، رئيس دولة كولومبيا السابق وأسرته.

وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقال محيي الدين: خلال الزيارة أعرب رئيس كولومبيا السابق عن إعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، ثم توجهوا إلى منطقة تمثال أبو الهول حيث أبدى انبهاره بضخامة التمثال ودقة نحته.

واختتمت الزيارة بمنطقة البانوراما والتقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.

الجيزة كولومبيا منطقة الأهرامات الأهرامات

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