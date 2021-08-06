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"العلاقة بين المسجد والسوق".. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "زين العابدين بن علي" بالقاهرة

11:47 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
"العلاقة بين المسجد والسوق".. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "زين العابدين بن علي" بالقاهرة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد زين العابدين بن علي بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "من دروس الهجرة النبوية "المسجد والسوق والعلاقة بينهما".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأشارت الأوقاف، إلى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد"زين العابدين بن علي" بحي السيدة زينب بالقاهرة، عبر الرابط التالي:" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> اضغط هنا

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مسجد زين العابدين حي السيدة زينب

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