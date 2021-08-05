قرار جمهوري بنقل رئيس النيابة الإدارية لوظيفة غير قضائية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2021، بشأن نقل هالة عبدالمنعم أحمد عبدالرحمن حسين رئيس النيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية.
كما نشرت الجريدة القرار رقم 308 لسنة 2021 بنقل داليا محمد إبراهيم عبدالله الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية.
نشر القراران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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