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"إفريقية الشيوخ": إنشاء مصر لسد "جوليوس" بتنزانيا يؤكد دعمها لأبناء القارة

02:24 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
"إفريقية الشيوخ": إنشاء مصر لسد "جوليوس" بتنزانيا يؤكد دعمها لأبناء القارة

عفت السادات رئيس حزب

القاهرة - مصراوي:

قال عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والافريقية بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، يضمن تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية العالمية بحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية الشقيقة.

وشدد في بيان اليوم، أن هذا دليل قاطع على حرص مصر على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل تنزانيا ومختلف دول القارة السمراء وتقديم جميع انواع والدعم للاشقاء الافارقة.

وأشار السادات إلى جهود الخبراء والمهندسين والفنيين المصريين الكبيرة في تنفيذ مشروع انشاء سد "جوليوس نيريرى"، لافتا إلى ان إنشاء مصر لهذا السد يؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً بمساندة ودعم الاشقاء الأفارقة.

عفت السادات مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع إنشاء سد الطاقة الكهربائية

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