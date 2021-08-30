Masrawy logo white

"الزراعة": علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانًا لصغار المزارعين بالمنوفية

03:46 م الإثنين 30 أغسطس 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في معهد التناسليات الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية ‏من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن القافلة تمت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية؛ حيث استهلت بزيارة قرى محافظة المنوفية ومراكز شبين وبركة السبع والشهداء والباجور وتلا قويسنا، وتم فحص وعلاج وتحصين عدد ٥٩٠٣ حيوانات؛ وهي كالتالي:

- ٢٤٧١ حيوان تم فحصها وعلاجهم تناسليًّا وتم تأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية.

- ١١٧٠ حيوانًا تم علاجها باطنيًّا.

- ١٣٩١ حيوانًا تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

- ٨٤٤ حيوانًا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية.

- ١٦ عملية جراحية و٩ طلوقة بقري وجاموسي.

وأشارت الوزارة إلى فحص الحيوانات وتقييمها أثناء القافلة، وأنه تم تنفيذ ندوة بعنوان "استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان".

وقام صندوق التأمين على الماشية بتنفيذ عدة ندوات إرشادية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى ندوة أخرى بعنوان "تأثير الإجهاد الحراري على كفاءة حيوانات إنتاج الحليب، وكيفية تلافي آثاره السلبية على إنتاج المزرعة".

رأس ماشية صغار المزارعين المنوفية وزارة الزراعة قافلة بيطرية

الخبر التالى:

من "الشبو" لـ"أبناء الأكابر".. أول تحرك برلماني بشأن ظهور مخدر جديد (أخطر من الهيروين)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الثانوية:بعد "صفر العربي".. تعديل درجة طالب لـ64 درجة.. ومصدر يكشف التفاصيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا