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رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبورواش

10:34 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبورواش

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة في محطة مقر محطة صرف صحي أبو رواش بالجيزة .

وتفقد مدبولي مشروع توسعة وتطوير محطة صرف صحي ابو رواش والتي تقع على مساحة حوالي 344 فدانا، وتستقبل ضخ الحمأة حالياً 6000م3/یوم عند تركیز 3% من محطة أبورواش القائمة، كما تستقبل 10000 عند تركیز 8.0 % من محطة زنین، ثم يتم ضخھا داخل خط طرد قطر 800 مم لمسافة 32 كم إلى الكیلو 34 طریق إسكندریة الصحراوي شمال غرب مدینة 6 أكتوبر، حیث توجد 20 بحیرة رملیة تتجمع فیھا تلك الحمأة للتعامل معھا بطریقة آمنة لحین الانتھاء من الدراسات الخاصة بمعالجة الحمأة لاختیار أفضل طرق التعامل معھا.

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء محطة صرف صحي عاصم الجزار أبو رواش

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