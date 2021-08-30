رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبورواش

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة في محطة مقر محطة صرف صحي أبو رواش بالجيزة .

وتفقد مدبولي مشروع توسعة وتطوير محطة صرف صحي ابو رواش والتي تقع على مساحة حوالي 344 فدانا، وتستقبل ضخ الحمأة حالياً 6000م3/یوم عند تركیز 3% من محطة أبورواش القائمة، كما تستقبل 10000 عند تركیز 8.0 % من محطة زنین، ثم يتم ضخھا داخل خط طرد قطر 800 مم لمسافة 32 كم إلى الكیلو 34 طریق إسكندریة الصحراوي شمال غرب مدینة 6 أكتوبر، حیث توجد 20 بحیرة رملیة تتجمع فیھا تلك الحمأة للتعامل معھا بطریقة آمنة لحین الانتھاء من الدراسات الخاصة بمعالجة الحمأة لاختیار أفضل طرق التعامل معھا.