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تساهم في خفض الأسعار.. "حماة الوطن": المدينة الغذائية إضافة كبيرة للسوق

08:46 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
تساهم في خفض الأسعار.. "حماة الوطن": المدينة الغذائية إضافة كبيرة للسوق

السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية


كتب- مصراوي:
أشاد حزب "حماة الوطن" بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

وأكد الحزب، أنها إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية وقلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في السوق المحلية.

وأشار إلى أن هذه المدينة تعد بمثابة قلعة غذائية صناعية تزيد من القدرات التصديرية للدولة المصرية، بالجمهورية الجديدة، التي تؤسس لمدن إنتاجية بمواصفات عالمية، حيث سبقها مدينة الدواء.

وأضاف الحزب، أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، في ظل ما تواجهه من تحديات.

مدينة السادات المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي حماة الوطن

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