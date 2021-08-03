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الجيزة: حملات يومية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع

05:59 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة، حملات رفع تعديات المقاهي والكافيتريات بالطريق العام، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشن حي بولاق الدكرور، حملات بالقطاع الشمالي بالحي بشوارع المصرف وناهيا ساهمت في تحقيق الإنضباط بالشارع ورفع حوالي 50 حالة إشغال متنوعة، بجانب رفع شن حملة اشغالات بالقطاع الجنوبي على شارع فيصل والعشرين والملكة بالحي وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق.

وتابع حي جنوب الجيزة، سوق الثلاثاء بالمنيب ومنع تواجد الباعة الجائلين من الانتشار بالشوارع والتزامهم بقطعة الأرض المخصصة لهم من قبل الحي وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

ونفذ حي الطالبية، حملة رفع إشغالات بالقطاع الشمالي بشارع العروبة وعز الدين عمر والعريش ومحمد أنور السادات وشارع العمده بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

الجيزة رفع الإشغالات إزالة التعديات

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