الجيزة: رفع المخلفات المتراكمة على مدار سنوات بالحوامدية وأوسيم وكرداسة



الجيزة - أ ش أ:

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تكثف جهودها لرفع المخلفات المتراكمة على مدار فترات زمنية؛ لإضفاء المظهر الحضاري اللائق ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى والوحدات المحلية.

وأضاف راشد - في بيان اليوم الثلاثاء- أن مدينة الحوامدية قامت برفع 1500 طن تراكمات مخلفات مبان ورتش بطريق أبو صير والتي تراكمت على مدار سنوات، بينما قام مركز ومدينة أوسيم برفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بمنطقة الكحكة بنطاق وحدة البراجيل، وفي مركز ومدينة كرداسة تم رفع حوالي 800 طن مخلفات بمنطقة المعتمدية.

وأوضح أنه يجري استكمال أعمال رفع المخلفات المتراكمة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لمجهودات رفع المخلفات والتراكمات ومتابعه أداء شركات الجمع السكني.