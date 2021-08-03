وزير الري: تأهيل المساقي يستهدف تحويل ٣.٧٠ مليون فدان إلى نظم الري الحديث -صور

كتب- مصراوي:



عقدت وزارتا الري والزراعة، وبعض الجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، بمحافظة المنوفية، مؤتمرًا مشتركًا لبحث طرق تمويل مشروع التحول إلى الري الحديث، وتفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتَي الري والزراعة بشأن تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث، بالتزامن مع أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع.



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري الرامية إلى الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتَي الري والزراعة وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.



وصرح عبد العاطي بأن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية؛ سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية؛ بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.



وقام ممثلو وزارتَي الري والزراعة بعرض السياسة المائية والمشروعات القومية التي تهدف إلى حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين.



وعرضت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بعض المواد الإعلامية الخاصة بالممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم إلى نظم الري الحديث، وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.



وقامت الإدارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الري الحديث وتأهيل المساقي، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.



واختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين في زمامها على تأهيل المساقي وتنفيذ الري الحديث، وتوفير كل البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كل المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كل المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.