وزير النقل يناقش مقترحات إدخال القطاع الخاص مجال الخدمات المتكاملة وأعمال النظافة بالسكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، اليوم الثلاثاء، برئاسته؛ حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي عن الفترة من 1 يناير2020 حتى 31 ديسمبر 2020؛ حيث حققت الشركة صافي ربح مقداره 18.9 مليون جنيه مقابل 12.6 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 2019.



واستعرض الوزير كل الإجراءات التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارات والورش من أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، واستعراض جهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وجهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع في إنشاء المخازن بالشركة.



وأكد الوزير أهمية ما تقوم به الشركة لخدمة المواطنين؛ سواء من حيث أعمال النظافة في المحطات والقطارات أو الورش أو من حيث تأمين مواقع العمل المختلفة من خلال الأمن الإداري، واصفاً العاملين بالشركة بالجنود المجهولين في السكة الحديد.



وأضاف وزير النقل أنه يجب العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة فائقة في كل القطارات والمحطات ينعكس إيجابيًّا على الخدمة المقدمة ويواكب التطور الكبير في كل عناصر منظومة السكة الحديد، مشيرًا إلى ضرورة إحكام أعمال النظافة خلال رحلات القطارات المختلفة سواء بزيادة عدد سلات المهملات وتكثيف مرور عمال النظافة خلال الرحلة وإجراء حملات توعية خاصة ببعض السلوكيات السلبية وأمن الركاب في التعامل مع مرفق السكة الحديد؛ مثل إلقاء القمامة بالقطارات والمحطات والمناشدة المستمرة للركاب بالبعد عن هذه السلوكيات السلبية.



وناقش الوزير المقترحات الخاصة بإدخال القطاع الخاص إلى هذا المجال؛ سواء بالشراكة مع الشركة الحالية أو من خلال إسناد إدارة وتشغيل الشركة لشركة قطاع خاص، ومناقشة خطة التوسع المقدمة للشركة والدخول في مناقصات تنافسية مع الشركات المماثلة في جهات وهيئات خارج وزارة النقل.



وأكد الوزير ضرورة أن يكون التعامل لكل طوائف التشغيل المتعاملة مع الركاب، وفقًا للقانون والاحترام التام للراكب؛ حيث إن الهدف الأساسي هو خدمة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط التام في أداء المهام الموكلة إلى كل فرد وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.