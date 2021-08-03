السيسي: زدنا 20 مليون مواطن خلال 10 سنوات فقط

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 8 ملايين طفل، يعانون من (الأنيميا)؛ ما يعني أنهم لا يتبعون نظاما غذائيا جيدا، مشيرا إلى مسألة "التقزم" التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي قال إن نحو 2ر1 و3ر1 طفل وطفلة سيكون لديهم مشكلة في عملية الطول.

وتطرق الرئيس السيسي إلى قضية التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرا أنها مشكلة ترتبط بالنمو السكاني، ما يزيد من الطلب على المسكن، وهناك ثقافة في الريف الأهالي ترغب في العيش مع أبنائهم؛ ما يتطلب بناء طوابق متعددة للمسكن أو اللجوء لاقتطاع أراض زراعية جديدة.

وتساءل الرئيس السيسي: هل سنستمر بالنمو السكاني وبهذه الطريقة أم لا ؟، محذرا من أن هذا الأمر "في منتهي الخطورة"، مشيرا إلى أن تعداد السكان زاد خلال عامي 2010 و2011 وحتى الآن نحو 20 مليون نسمة.

وربط الرئيس السيسي، هذه الزيادة السكانية بارتفاع الأسعار لتغطية حجم الطلب المتزايد، وتساءل عما إذا كانت هناك زيادة في الرقعة الزراعية لتوفير احتياجات 20 مليون نسمة التي أضيفت إلى عدد السكان، وهي نقطة هامة يجب التوقف عندها لأنها تتعلق بمستقبل مصر والأجيال القادمة.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن استمرار الزيادة السكانية بتلك المعدلات ستلتهم أي إنجازات تتحقق.