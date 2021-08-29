Masrawy logo white

تصل لـ45.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذير للمواطنين

11:41 ص الأحد 29 أغسطس 2021
تصل لـ45.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذير للمواطنين

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من الأسبوع الجاري يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بشكل طفيف بقيم تصل لدرجتين، لافًا إلى أن الأجواء مستقرة باقي الأسبوع.

وأضاف شاهين، أنه لا يوجد ارتفاعات شديد في الحرارة، مثل التي حدثت أول أغسطس الحالي، والتى وصلت لـ43 على القاهرة، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 38 درجة، كما تسجل على جنوب الصعيد 44 حتى 45 درجة في الظل محذرا المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتابع شاهين: "يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد".

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من منتصف الأسبوع تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية حيث تسجل على القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تظل مرتفعة على جنوب الصعيد عند 44 درجة.

وأشار إلى أن الشهر المقبل يشهد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف وهو فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، لافتًا إلى أن أفضل درجات الحرارة يتم تسجيلها خلال فصل الخريف على مدار العام.

الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الآن|إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا